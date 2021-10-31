Талалаев: «За то, что сделал Тодорович, в мои времена этого футболиста отправили бы на полгода в дубль»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы достаточно далеко находимся от раздевалки, но слышали эмоции, которые там царили. Без деталей и конкретных слов, в чем был главный посыл в раздевалке после матча своей команде?

- Я вообще пришел и ничего не видел, ребята все сидят опустошенные, делали свою работу. Но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

- Обе команды конструировали свои атаки по флангам, практически не задействуя центр. Такой план был изначально, но он не работал. Почему не искали другие варианты? Потому что фланги были закрыты у обеих команд.

- Исполнительское мастерство определяет. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ, ты можешь организовывать как угодно - по флангам, по центру, еще как угодно. Вы видели момент? Коновалов «щекой» с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. Я не думаю, что по организации игры «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты, к сожалению, не реализовываются. За то, что сделал Тодорович, в мои времена этого футболиста отправили бы на полгода в дубль или еще куда-то. Сейчас, к сожалению, нет крайних защитников, все травмированы, и он останется пока. Но за такие вещи, когда человек отдает команде соперника на своей трети мяч… Мы с «Химками» получили гол в этой зоне, отдали мяч. Здесь получаем. Мы меняем этих защитников, но то, что есть, то используем. К сожалению, все, что происходит, всё одинаково. У них есть Агаларов, который свой момент забивает, у нас нет. Вот и всё.