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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев – среди претендентов на должность главного тренера «Ахмата» слухи

28 Октября 2021 • 17:25 Комментировать
Уфа
...
Ахмат
2.60 3.20 2.80
31.10 14:00

Ближайшие два поединка в российской Премьер-лиге против «Уфы» и «Нижнего Новгорода» определят судьбу нынешнего наставника «Ахмата» Андрея Талалаева – в случае неудовлетворительных результатов специалист рискует быть отправлен в отставку.

По информации «Спорт-Экспресса», преемником Талалаева может стать титулованный российский тренер Валерий Газзаев. По крайней мере, в его услугах заинтересованы в клубе, занимающим на данный момент десятое место в турнирной таблице внутреннего первенства.

Стоит отметить, что последним местом работы Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году. Если сторонам удастся договориться, то перед «Ахматом» будут ставить задачу попасть в еврокубки со следующего сезона, сообщает источник.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Ахмат
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