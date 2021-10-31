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Талалаев: «Из команд, сопоставимых с нами, мы уступили только «Химкам»

31 Октября 2021 • 13:54 Комментировать
Уфа
0:0
Ахмат
2.60 3.20 2.80
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице. На ваш взгляд, как  соотносится место в таблице с качеством игры «Ахмата»?

- Ситуация в таблице достаточно плотная. Мне кажется, нужно отдельно говорить про качество и отдельно говорить про место. Могу сказать, что из команд, сопоставимых с нами, мы уступили только «Химкам». А как играет моя команда, мне нравится.

- «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице. Примерно в том же положении была команда во время прошлого вашего матча в конце прошлого сезона. Насколько, на ваш взгляд, эта команда изменилась, преобразилась? Что от нее ждать сегодня?

- Мы говорим, прежде всего, о своей команде, у нас другая команда немножко. Сравнивали матч со «Спартаком» майский и последний, у нас семь человек новых было. Поэтому к «Уфе» готовились, смотрели. Принципы игры остались те же. Быстрая, достаточно прямолинейная игра, агрессивная, борьба за подборы, плюс предельная коцентрация. Наверное, команды, которые прижаты, которые внизу таблицы находятся, всегда превосходят своих соперников именно в этом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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Идет 45 минута Уфа 0:0 Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
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