​Агаларов упрочил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов продолжает регулярно забивать голы. В воскресенье он расписался в воротах «Ахмата» в календарном матче тринадцатого тура чемпионата России.

Для Агаларова этот гол стал 11-м в текущем сезоне Премьер-лиги. Нападающий упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров. Второе место делят Сердар Азмун, Артём Дзюба и Фёдор Смолов, которые забивали по 7 раз.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между «Уфой» и «Ахматом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Игроком «Уфы» Гамид Агаларов является с января 2020 года. Ранее он выступал за «Анжи».