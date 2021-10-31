Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 353 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Талалаев близок к увольнению из «Ахмата»

31 Октября 2021 • 11:34 Комментировать
Уфа
...
Ахмат
2.60 3.20 2.80
Через 0 ч. 9 мин.

Андрей Талалаев в обозримом будущем может быть уволен с должности главного тренера «Ахмата». Согласно данным «Спорт-Экспресса», Талалаев может уйти из грозненского клуба в случае поражения команды в матче тринадцатого тура чемпионата России против «Уфы».

Матч между «Уфой» и «Ахматом» стартует в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В двенадцати прошедших турах чемпионата России «Ахмат» пять раз выиграл и семь раз проиграл. Команда Андрея Талалаева на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
13:36 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Рабинер: «Спартак» стал синонимом унижения»
13:33 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:59 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу в игре с «Нефтехимиком»
11:55 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль посетовал на отсутствие Смолова
11:48 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» в этом чемпионате чаще всех попадает в каркас
11:34 · Россия. Премьер-лига
​Талалаев близок к увольнению из «Ахмата»
11:18 · Россия. Премьер-лига
​Комличенко: «Было бы несправедливо проиграть «Спартаку»
10:21 · Россия. Премьер-лига
​Калиниченко: «Спартак» - это давно не про футбол, это про деньги»
09:55 · Россия. Премьер-лига
​Мелкадзе рассказал, когда начнёт тренироваться
00:01 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали информацию о вспышке COVID-19 1
30 Октября
23:12 · Россия. Премьер-лига
​Три игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус – источник 1
22:34 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» снова проиграл всухую - видео 1 видео
22:24 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко рассказал, сколько может пропустить Рамирес 1
22:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» с помощью удачи победил в Нижнем Новгороде - видео 1 видео
21:55 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Свежести нам не хватило, но хватило, слава богу, характера» 1
Все новости
Рекомендуем