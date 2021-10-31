​Талалаев близок к увольнению из «Ахмата»

Андрей Талалаев в обозримом будущем может быть уволен с должности главного тренера «Ахмата». Согласно данным «Спорт-Экспресса», Талалаев может уйти из грозненского клуба в случае поражения команды в матче тринадцатого тура чемпионата России против «Уфы».

Матч между «Уфой» и «Ахматом» стартует в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В двенадцати прошедших турах чемпионата России «Ахмат» пять раз выиграл и семь раз проиграл. Команда Андрея Талалаева на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице.