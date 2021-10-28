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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аутсайдер РПЛ готов подписать Жиркова

28 Октября 2021 • 13:05 Комментировать (1)
Уфа
...
Ахмат
2.60 3.20 2.80
31.10 14:00

Опытный российский защитник Юрий Жирков, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», попал в сферу интересов одного из клубов РПЛ.

Согласно информации «РБ Спорт», подписать 38-летнего ветерана хочет «Уфа». Клуб из Башкортостана собирается предложить футболисту краткосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Уфимский клуб неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, занимая предпоследнее место после 12 туров. В следующем матче команда сыграет на своем поле против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Уфа
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Комментарии (1)
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Dimonorunov
28 Октября 2021 в 13:21
глядишь потом снова в сборную прорвется
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