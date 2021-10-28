Аутсайдер РПЛ готов подписать Жиркова

Опытный российский защитник Юрий Жирков, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», попал в сферу интересов одного из клубов РПЛ.

Согласно информации «РБ Спорт», подписать 38-летнего ветерана хочет «Уфа». Клуб из Башкортостана собирается предложить футболисту краткосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Уфимский клуб неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, занимая предпоследнее место после 12 туров. В следующем матче команда сыграет на своем поле против «Ахмата».