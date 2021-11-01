Агаларов забил 79% голов «Уфы» в этом сезоне РПЛ

В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на домашнем стадионе принимала грозненский «Ахмат». Коллектив из Башкортостана отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал форвард Гамид Агаларов, который лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России. Этот мяч стал для 21-летнего нападающего 11-м в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в 13 сыгранных турах уфимский коллектив забил 14 мячей, 11 из которых на счету Агаларова. Таким образом, форвард является автором 79% голов своей команды в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.