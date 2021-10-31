Йокич: «Игра была не очень красивой, но интересной»

Лучший футболист матча «Уфа» - «Ахмат» (1:0) Боян Йокич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня обе команды атаковали всё по флангам и по флангам. Других вариантов вообще не было?

- Ну да, открытая игра была, туда-сюда, моменты хорошие. Эта победа очень важная для нас, поэтому игра была не очень красивой, но интересной. Лига очень серьезная и тяжелая, надо в каждой игре действовать на 100% и использовать моменты.

На мой взгляд, надо лучше играть, стараться, надо точнее передачи давать. Но нам «Ахмат» тоже не давал играть. Это очень серьезная команда.

- Вы играете в каждом матче по 90 минут. Как находите в себе силы восстановиться, снова выйти на поле и снова сыграть?

- У нас хорошие тренеры по восстановлению. Хочется играть в каждом матче. Пока нет травм, а это самое важное, надо двигаться дальше.