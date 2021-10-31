Стукалов: Урунов будет вторым нападающим

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваш первый матч в роли главного тренера «Уфы» был против «Ахмата», когда выиграли 3:0. Как, на ваш взгляд, с тех пор поменялась команда соперника?

- Это уже прошлый сезон, вчерашний день. Конечно, команда изменилась. Есть определенные моменты, более гибкая стала с точки зрения тактических решений, использует несколько схем. Поэтому ждем сюрпризов.

- Изменения в составе последовали после предыдущего матча чемпионата. На замене Кротов и Камилов, в старте сегодня Алиев и Фищенко. Я правильно понимаю, что сегодня «Уфа» сыграет в одного нападающего?

- Не совсем правильно представляете. «Уфа» будет играть в свой футбол, будет играть в два нападающих.

- Кто будет вторым?

- Урунов.

- Насколько правильно ожидать от вас контратакующей игры во втором тайме? Или же все-таки до 90-й минуты «Уфа» будет играть вперед?

- Игра покажет, сложно пока о чем-то говорить заранее.