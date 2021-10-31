Очередной гол Агаларова позволил «Уфе» обыграть «Ахмат»

Представители нижней половины таблицы, «Уфа» и «Ахмат», играли в 13-м туре РПЛ. Первый тайм прошел без явных моментов, а в начале второго - неугомонный Гамид Агаларов отметился очередным мячом, здорово сыграл головой после навеса. Вячеслав Кротов мог тут же удвоить счет, но не реализовал выход один на один с голкипером. У гостей лучший шанс был у Игоря Коновалова, который пробил мимо в выгодной ситуации.
«Уфа» набрала 13 очков и находится на грани зоны стыковых матчей, у «Ахмата» на два пункта больше.
Протокол игры
|(1:0) Агаларов Гамид 58'
Беленов Александр • Ботака-Иобома Эрвинг • Йокич Боян • Никитин Алексей • Алиев Азер 86' ( Сухов Александр ( 86') • Фищенко Руслан • Журавлёв Юрий • Голубев Артём 46' ( Кротов Вячеслав ( 46') • Мрзляк Филип 44' 71' ( Камилов Владислав ( 71') • Агаларов Гамид 79' ( Саплинов Александр ( 79') • Урунов Остон 72' 87' ( Иванов Олег ( 87')
Запасные: Кузнецов Алексей
Шелия Гиорги • Богосавац Мирослав • Семёнов Андрей • Лысцов Виталий • 50'Быстров Марат • Тимофеев Артём • 72'Коновалов Игорь 84' ( Себаи Сенин ( 84') • Харин Евгений 63' ( Архипов Артём ( 63') • Карапузов Владислав 84' ( Янку Габриэль ( 84') • Тодорович Дарко 63' ( Уткин Даниил ( 63') • Конате Мохамед II 63' ( Полярус Артём ( 63')
Запасные: Адуев Амир • Кадыров Абубакар • Гудиев Виталий • Садулаев Лечи • Мелихов Александр • Пуцко Александр
31 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).