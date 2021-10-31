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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Очередной гол Агаларова позволил «Уфе» обыграть «Ахмат»

31 Октября 2021 • 15:53 Комментировать
Уфа
1:0
Ахмат
окончен

Представители нижней половины таблицы, «Уфа» и «Ахмат», играли в 13-м туре РПЛ. Первый тайм прошел без явных моментов, а в начале второго - неугомонный Гамид Агаларов отметился очередным мячом, здорово сыграл головой после навеса. Вячеслав Кротов мог тут же удвоить счет, но не реализовал выход один на один с голкипером. У гостей лучший шанс был у Игоря Коновалова, который пробил мимо в выгодной ситуации.

«Уфа» набрала 13 очков и находится на грани зоны стыковых матчей, у «Ахмата» на два пункта больше.

Протокол игры  
Уфа 1:0 Ахмат
(1:0) Агаларов Гамид 58'    
Беленов Александр Ботака-Иобома Эрвинг Йокич Боян Никитин Алексей Алиев Азер   86' (Сухов Александр (   86') Фищенко Руслан Журавлёв Юрий Голубев Артём   46' (Кротов Вячеслав (   46') Мрзляк Филип   44'   71' (Камилов Владислав (   71') Агаларов Гамид   79' (Саплинов Александр (   79') Урунов Остон   72'   87' (Иванов Олег (   87')
Запасные: Кузнецов Алексей
Шелия Гиорги Богосавац Мирослав Семёнов Андрей Лысцов Виталий   50' Быстров Марат Тимофеев Артём   72' Коновалов Игорь   84' (Себаи Сенин (   84') Харин Евгений   63' (Архипов Артём (   63') Карапузов Владислав   84' (Янку Габриэль (   84') Тодорович Дарко   63' (Уткин Даниил (   63') Конате Мохамед II   63' (Полярус Артём (   63')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Гудиев Виталий Садулаев Лечи Мелихов Александр Пуцко Александр
31 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

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окончен Уфа 1:0 Ахмат
Идет 76 минута Арсенал Тула 1:1 Сочи
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
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