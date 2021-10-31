Очередной гол Агаларова позволил «Уфе» обыграть «Ахмат»

Представители нижней половины таблицы, «Уфа» и «Ахмат», играли в 13-м туре РПЛ. Первый тайм прошел без явных моментов, а в начале второго - неугомонный Гамид Агаларов отметился очередным мячом, здорово сыграл головой после навеса. Вячеслав Кротов мог тут же удвоить счет, но не реализовал выход один на один с голкипером. У гостей лучший шанс был у Игоря Коновалова, который пробил мимо в выгодной ситуации.

«Уфа» набрала 13 очков и находится на грани зоны стыковых матчей, у «Ахмата» на два пункта больше.