Деспотович пропустит матч «Рубин» - ЦСКА

В этот уик-энд состоится поединок между казанским «Рубином» и московским ЦСКА в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. В предстоящей встрече не сможет принять участие форвард хозяев Джордже Деспотович, который по-прежнему залечивает повреждение. Об этом в беседе с клубной пресс-службой рассказал наставник команды Леонид Слуцкий.

Специалист заявил, что нападающий пока не готов помочь «Рубину». Точные сроки его возвращения будут объявлены позже.

В нынешнем сезоне чемпионата России 29-летний серб забил гол и отдал ассист в семи матчах.

«Рубин» примет ЦСКА на «Казань Арене» в субботу, 30 октября, начало – 14:00 мск.