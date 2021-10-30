Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «армейцев» в игре против «Рубина» со счётом 0:1.

«Когда игра ещё не началась, я думал, что ничья будет нормальным результатом. Она бы устраивала обе команды. Всё дело к этому и шло. Играли «армейцы» неплохо, и моментов у их ворот почти не было. Мяч у ЦСКА тоже держался неплохо, делали хорошие хитрые пасы, это мне понравилось. Проиграть на последних минутах матча очень тяжело. Не понимаю, как Костюков оказался один в этой зоне, почему не вмешался Акинфеев. Видимо, он не видел или не успел.

Игра была ничейной. «Рубин» выглядел послабее, потому что у ЦСКА игроки подготовлены получше, поинтереснее команда. Но доля фарта у ЦСКА кончилась. Везение всегда кончается. Ничья была бы хорошим результатом для ЦСКА, но жалко, что потеряли три очка. Дальнейшее продвижение по турнирной таблице будет осложнено. Следующий тур «армейцы» играют в Сочи, там тоже хорошая и интересная команда. В матче с «Рубином» расслабились чуть-чуть и всё, до свидания. В нападении можно расслабиться, в обороне никак. Алексея Березуцкого жалко тоже, стоял он удрученный», - сказал Пономарёв.