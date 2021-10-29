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Виллаш-Боаш отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

29 Октября 2021 • 20:37 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
3.10 3.30 2.35
Через 17 ч. 10 мин.

Известный по работе в России португальский тренер Андре Виллаш-Боаш мог возглавить московский ЦСКА прошлым летом. Такую информацию разместил сайт Torcedores.

44-летний специалист 1 февраля завершил трудовые отношения с «Марселем» и до сих пор не нашёл себе места работы.

- Информация о моем отказе от предложения ЦСКА - это неправда, - приводит слова Виллаш-Боаша «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в свое время португалец работал в «Зените», где выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. Также он тренировал сборную Британских Виргинских островов, «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Шанхай».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андре Виллаш-Боаш
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