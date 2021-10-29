Виллаш-Боаш отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Известный по работе в России португальский тренер Андре Виллаш-Боаш мог возглавить московский ЦСКА прошлым летом. Такую информацию разместил сайт Torcedores.

44-летний специалист 1 февраля завершил трудовые отношения с «Марселем» и до сих пор не нашёл себе места работы.

- Информация о моем отказе от предложения ЦСКА - это неправда, - приводит слова Виллаш-Боаша «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в свое время португалец работал в «Зените», где выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. Также он тренировал сборную Британских Виргинских островов, «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Шанхай».