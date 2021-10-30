Алексей Березуцкий: «Личной подоплёки в матче против Слуцкого у меня нет»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая игра против Леонида Слуцкого. Банальный вопрос, но есть ли у вас какая-то личная подоплека от этой игры?

- Совершенно нет, это игра «Рубина» против ЦСКА, вполне обычная. Все матчи в чемпионате России для нас очень важны, мы их никак не разделяем. Но, естественно, хотим победить, а личной подоплеки у меня нет.

- Не анализировали тот момент, что Леонид Слуцкий за недолгое время в «Рубине» еще не проигрывал в ЦСКА?

- Да, анализировали этот момент. Такое бывает. Да, в прошлом сезоне мы проиграли дважды, что, конечно, не очень хорошо. Постараемся исправить эту ситуацию сегодня.

- Вопрос про центр защиты. Появился Дивеев. Значит ли это, что он полностью готов? Довольны ли вы экспериментальным центром защиты в предыдущих играх?

- Он совершенно не экспериментальный. Играли футболисты, которые много раз выходили в центре обороны. Я остался им больше чем довольным.