Арбитр отменил гол Эджуке в матче «Рубин» — ЦСКА

В эти минуты проходит поединок 13-го тура чемпионата России. Казанский «Рубин» принимает ЦСКА.

Уже на 13-й минуте «армейцы» открыли счёт, но фанаты «красно-синих» радовались недолго.

Точным ударом отметился Эджуке, однако взятие ворот не было засчитано. Офсайд зафиксировали судьи.

Арбитры посмотрели, что вне игры оказался Заболотный. Несмотря на то, что Антон не касался мяча, он активно мешал одному из защитников.

После первой половины встречи счет в поединке ничейный - 0:0.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.