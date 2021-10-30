Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 253 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр отменил гол Эджуке в матче «Рубин» — ЦСКА

30 Октября 2021 • 14:48 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва
31.00 6.00 1.13
2-й тайм

В эти минуты проходит поединок 13-го тура чемпионата России. Казанский «Рубин» принимает ЦСКА.

Уже на 13-й минуте «армейцы» открыли счёт, но фанаты «красно-синих» радовались недолго.

Точным ударом отметился Эджуке, однако взятие ворот не было засчитано. Офсайд зафиксировали судьи.

Арбитры посмотрели, что вне игры оказался Заболотный. Несмотря на то, что Антон не касался мяча, он активно мешал одному из защитников.

После первой половины встречи счет в поединке ничейный - 0:0.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Чидера Эджуке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута Рубин 0:0 ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, что клуб подписал Хлусевича
14:55 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Дзюбу можно назвать живой легендой российского футбола»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр отменил гол Эджуке в матче «Рубин» — ЦСКА
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Виллаш-Боаш не подтвердил слухи о том, что он мог возглавить ЦСКА
14:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Витории Гимарайнш» Тоскано: «Уверен, что Руй Витория сделает грамотные выводы» эксклюзив
14:08 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Жизнь у тебя проходит, и ты не можешь жить всё время в чёрных тонах»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Личной подоплёки в матче против Слуцкого у меня нет»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Юмтити прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в РПЛ
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев: «Дзюба может забить 200 голов в РПЛ»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Смолов не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород
13:31 · Россия. Премьер-лига
Заболотный, Чалов и Эджуке - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «После футбола Дзюба уйдёт в небытие, его сразу же забудут» 2
12:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов» 1
12:25 · Россия. Премьер-лига
Шахматист Непомнящий обозначил две главные проблемы «Спартака» 1
11:57 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Те, кто должны были составить конкуренцию «Зениту», проигрывают 1:7 и 1:4» 1
Все новости
Рекомендуем