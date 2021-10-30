Слуцкий: «Жизнь у тебя проходит, и ты не можешь жить всё время в чёрных тонах»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложный период в жизни «Рубина». Получается ли поддерживать правильный микроклимат в команде?

- Ну да, конечно, жизнь у тебя проходит, и ты не можешь жить все время в черных тонах. Поэтому понятно, что хорошее настроение и высокий эмоциональный фон являются важными компонентами, составляющими подготовку к матчу.

- Нет ли у вас ощущения, что Алексей Березуцкий тренер знаком вам меньше, чем вы ему?

- Конечно.

- Это сыграло как-то в подготовке?

- Нет. Мы готовились, отталкиваясь от собственных возможностей и собственного построения игры.

- Два вопроса по составу. Хорошая новость была для болельщиков по Деспотовичу. Но она прожила полдня и была опровергнута. Насколько серьезная травма? Или нет сроков восстановления?

- Когда мы говорим про длинную травму, всегда все просят назвать сроки, но длинная травма потому и длинная, что на этапе восстановления могут возникать какие-то побочные вещи, поэтому я не готов дать точные сроки.