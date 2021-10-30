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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Жизнь у тебя проходит, и ты не можешь жить всё время в чёрных тонах»

30 Октября 2021 • 14:08 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва
31.00 6.00 1.13
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложный период в жизни «Рубина». Получается ли поддерживать правильный микроклимат в команде?

- Ну да, конечно, жизнь у тебя проходит, и ты не можешь жить все время в черных тонах. Поэтому понятно, что хорошее настроение и высокий эмоциональный фон являются важными компонентами, составляющими подготовку к матчу.

- Нет ли у вас ощущения, что Алексей Березуцкий тренер знаком вам меньше, чем вы ему?

- Конечно.

- Это сыграло как-то в подготовке?

- Нет. Мы готовились, отталкиваясь от собственных возможностей и собственного построения игры.

- Два вопроса по составу. Хорошая новость была для болельщиков по Деспотовичу. Но она прожила полдня и была опровергнута. Насколько серьезная травма? Или нет сроков восстановления?

- Когда мы говорим про длинную травму, всегда все просят назвать сроки, но длинная травма потому и длинная, что на этапе восстановления могут возникать какие-то побочные вещи, поэтому я не готов дать точные сроки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Идет 68 минута Рубин 0:0 ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
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