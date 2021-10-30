Слуцкий бывших не жалеет: «Рубин» обыграл ЦСКА 3-й раз подряд и сохранил отрыв «Зенита»

В первом матче РПЛ в период нерабочих дней ЦСКА играл на выезде с «Рубином». Бывшая команда Леонида Слуцкого гостила у нынешней.

Сейчас фаворитом был ЦСКА, но если бы эта встреча проходила в начале сезона, то можно было бы поспорить. «Рубин» стартовал в чемпионате за здравие, а продолжил за упокой. «Армейцы» стартовали средне и потом серьёзно не проваливались. В последних матчах они исправно набирали по три очка, и по итогам двенадцатого тура они могли единолично возглавить список так называемых преследователей «Зенита».

«Рубин» вошёл в игру не очень хорошо, но избежал неприятных последствий. ЦСКА не смог обернуть себе на пользу пассивную игру соперника, хотя и забил гол. Эджуке подцепил заброс в центральной зоне и переиграл Дюпина, однако взятие ворот отменилось из-за офсайда Заболотного, который не касался мяча и при этом блокировал путь защитнику хозяев. Вскоре Дюпин, у которого вообще-то немало ошибок, на которые принято закрывать глаза, неудачно вышел из штрафной, но Чалов не решился его перекидывать и отдал это право Эджуке – тот не справился с вратарём.

«Армейцам» не хватило напора, и «рубиновцы» захватили инициативу. Было падение Хвичи с претензией на пенальти, и показалось, что он падал с большим желанием, так что на точку судья не указывал. Был удар Бакаева, парированный Акинфеевым. Ну и гости пару раз нерезультативно ответили до перерыва. Зайнутдинов после скидок с правой стороны от Заболотного и Чалова пробил с отскоком от газона рядом с правой штангой. Перед самым перерывом точности не хватило и Марио Фернандесу, пришедшему в чужую штрафную на подачу.

Основное время второго тайма получилось не менее скучным, чем первая половина встречи. Интересный обмен атаками сразу после перерыва оказался обманчивым. В дальнейшем команды не поддержали позитивный темп и вернули игру в незрелищное русло. Какие-то попытки забить предпринимали Хакшабанович и Заболотный, но их планы рушили Акинфеев и Дюпин. Дзагоев ещё не реализовал что-то из разряда полумоментов. Навес Яковлева потенциально грозил казанцам, однако мяч так мимо всех и пролетел.

Казалось, нулевая ничья неминуема, но наконец-то сработала ставка Слуцкого на Костюкова-нападающего. Первая добавленная минута, навес Хакшабановича справа, и Костюков бьёт головой мимо Акинфеева в сетку (1:0). Ответный шанс не использовал Дивеев, киксанувший по мячу вторым этажом мимо нормального удара. «Рубин» побеждает ЦСКА третий раз подряд и прерывает пятиматчевую безвыигрышную серию в целом. У «армейцев» же беспроигрышный ряд истекает на отметке в восемь матчей с учётом Кубка. Шестиочковый отрыв «Зенита» в таблице от «Динамо» и ЦСКА сохранился.