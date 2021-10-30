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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий бывших не жалеет: «Рубин» обыграл ЦСКА 3-й раз подряд и сохранил отрыв «Зенита»

30 Октября 2021 • 15:56 Комментировать (3)
Рубин
1:0
ЦСКА Москва
окончен

В первом матче РПЛ в период нерабочих дней ЦСКА играл на выезде с «Рубином». Бывшая команда Леонида Слуцкого гостила у нынешней.

Протокол игры  
Рубин 1:0 ЦСКА Москва
Дюпин Юрий Зотов Георгий Абильдгор Оливер Талби Монтассар Самошников Илья Ин-Бом Хван Бакаев Солтмурад   86' (Мусаев Леон (   86') Хакшабанович Сеад Дрейер Андерс Онугха Герман   81' (Костюков Михаил (   81') Кварацхелия Хвича   37'
Запасные: Уремович Филип Савицкий Иван Янович Никита Нижегородов Константин Игнатьев Иван Исмагилов Артём Суриков Степан
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Набабкин Кирилл   86' Дивеев Игорь Обляков Иван Бийол Яка Мухин Максим   29'   46' (Щенников Георгий (   46') Зайнутдинов Бактиёр   67' Чалов Фёдор   64' (Дзагоев Алан (   64') Эджуке Чидера   74' (Яковлев Владислав (   74') Заболотный Антон   54'
Запасные: Фукс Бруно Ахметов Ильзат Бохинен Эмиль Васин Виктор Кучаев Константин Бистрович Кристиян Тороп Владислав
30 октября. Стадион "Казань Арена" (Казань).

Сейчас фаворитом был ЦСКА, но если бы эта встреча проходила в начале сезона, то можно было бы поспорить. «Рубин» стартовал в чемпионате за здравие, а продолжил за упокой. «Армейцы» стартовали средне и потом серьёзно не проваливались. В последних матчах они исправно набирали по три очка, и по итогам двенадцатого тура они могли единолично возглавить список так называемых преследователей «Зенита».

«Рубин» вошёл в игру не очень хорошо, но избежал неприятных последствий. ЦСКА не смог обернуть себе на пользу пассивную игру соперника, хотя и забил гол. Эджуке подцепил заброс в центральной зоне и переиграл Дюпина, однако взятие ворот отменилось из-за офсайда Заболотного, который не касался мяча и при этом блокировал путь защитнику хозяев. Вскоре Дюпин, у которого вообще-то немало ошибок, на которые принято закрывать глаза, неудачно вышел из штрафной, но Чалов не решился его перекидывать и отдал это право Эджуке – тот не справился с вратарём.

«Армейцам» не хватило напора, и «рубиновцы» захватили инициативу. Было падение Хвичи с претензией на пенальти, и показалось, что он падал с большим желанием, так что на точку судья не указывал. Был удар Бакаева, парированный Акинфеевым. Ну и гости пару раз нерезультативно ответили до перерыва. Зайнутдинов после скидок с правой стороны от Заболотного и Чалова пробил с отскоком от газона рядом с правой штангой. Перед самым перерывом точности не хватило и Марио Фернандесу, пришедшему в чужую штрафную на подачу.

Основное время второго тайма получилось не менее скучным, чем первая половина встречи. Интересный обмен атаками сразу после перерыва оказался обманчивым. В дальнейшем команды не поддержали позитивный темп и вернули игру в незрелищное русло. Какие-то попытки забить предпринимали Хакшабанович и Заболотный, но их планы рушили Акинфеев и Дюпин. Дзагоев ещё не реализовал что-то из разряда полумоментов. Навес Яковлева потенциально грозил казанцам, однако мяч так мимо всех и пролетел.

Казалось, нулевая ничья неминуема, но наконец-то сработала ставка Слуцкого на Костюкова-нападающего. Первая добавленная минута, навес Хакшабановича справа, и Костюков бьёт головой мимо Акинфеева в сетку (1:0). Ответный шанс не использовал Дивеев, киксанувший по мячу вторым этажом мимо нормального удара. «Рубин» побеждает ЦСКА третий раз подряд и прерывает пятиматчевую безвыигрышную серию в целом. У «армейцев» же беспроигрышный ряд истекает на отметке в восемь матчей с учётом Кубка. Шестиочковый отрыв «Зенита» в таблице от «Динамо» и ЦСКА сохранился. 

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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Don sangre
30 Октября 2021 в 16:54
Учитель переиграл ученика
ингерман
30 Октября 2021 в 16:04
ай молодцы рубиновыя звезды.. отличненько в концовочке зарешали.. )))
Урзюм
30 Октября 2021 в 16:02
Судя по заголовку, Рубин бьется ноздря в ноздрю за первое место с Зенитом. Уффф - не дал Зениту от себя оторваться :)))))
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