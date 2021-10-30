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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костюков: «Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать»

30 Октября 2021 • 16:12 Комментировать
Рубин
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Герой матча «Рубин» - ЦСКА (1:0) Михаил Костюков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите свои ощущения от забитого победного гола. Что вы сейчас чувствуете?

- Ощущения ровно такие же, если бы забил мой партнер по команде. Нам нужна была победа, поэтому неважно кто забивает. Нам необходимо было выиграть этот матч.

- Вы не чувствуете какой-то гордости? Вышли на замену и принесли победу.

- Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать. К сожалению,  а предыдущих турах у меня это не получалось, но сегодня получилось.

- Какая установка у вас была, когда выходили на замену? Что от вас хотели тренеры?

- Продолжать действовать так же, продолжать цепляться за мячи, навязывать борьбу, по возможности использовать свой момент.

- Получается, что ЦСКА - ваш клиент. Вы уже забивали ЦСКА первый гол в Премьер-лиге?

- Я им забивал два раза за две разные команды, но я бы не сказал. Такая же команда, как все.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Михаил Костюков
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