Костюков: «Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать»

Герой матча «Рубин» - ЦСКА (1:0) Михаил Костюков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите свои ощущения от забитого победного гола. Что вы сейчас чувствуете?

- Ощущения ровно такие же, если бы забил мой партнер по команде. Нам нужна была победа, поэтому неважно кто забивает. Нам необходимо было выиграть этот матч.

- Вы не чувствуете какой-то гордости? Вышли на замену и принесли победу.

- Я вышел на позицию нападающего, а нападающие должны забивать. К сожалению, а предыдущих турах у меня это не получалось, но сегодня получилось.

- Какая установка у вас была, когда выходили на замену? Что от вас хотели тренеры?

- Продолжать действовать так же, продолжать цепляться за мячи, навязывать борьбу, по возможности использовать свой момент.

- Получается, что ЦСКА - ваш клиент. Вы уже забивали ЦСКА первый гол в Премьер-лиге?

- Я им забивал два раза за две разные команды, но я бы не сказал. Такая же команда, как все.