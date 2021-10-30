Алексей Березуцкий: «Мы чуть-чуть были ближе к победе»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не считает игру с «Рубином» (0:1) провальной для «армейцев».

- Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, - отметил наставник москвичей в общении с репортерами после матча в Казани.

По словам тренера, Максим Мухин не вышел на второй тайм из-за опасений в том, что он может получить вторую желтую карточку. А состояние здоровья Игоря Дивеева позволяет ему играть все 90 минут. Березуцкий отметил, что основной центральный защитник в полном порядке.

Напомним, что ЦСКА проиграл «Рубину», пропустив на последних минутах.