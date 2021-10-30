Дрейер: «Игра действительно была равной и шла до гола»

Лучший футболист матча «Рубин» - ЦСКА (1:0) Андрес Дрейер поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это очень приятная победа, столь необходимая для команды, мы ее одержали против очень сильной команды, и я очень счастлив.

- Давайте вспомним момент с забитым мячом. Вы прямо рядом с Хакшабановичем находились.

- Очень быстро разыграли угловой, Сеад сделал передачу на Мишу, и получился замечательный гол.

- В целом по игре, она была очень равной. Не было ли ощущения в концовке, что вновь можно где-то дрогнуть и упустить очки в этом матче?

- В концовке я лично не боялся. Я думаю, что мы извлекли уроки. Игра действительно была равной и шла до гола. Тот, кто забивал гол, тот бы и побеждал.