Заболотный, Чалов и Эджуке - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином»

Программа 13-го тура российской Премьер-лиги продолжится поединком в Казани, где местный «Рубин» примет столичный ЦСКА. Главные тренеры определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

С первых минут за хозяев сыграют следующие футболисты: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Тренерский штаб «армейцев» сделал выбор в пользу таких игроков: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.

Поединок пройдет на стадионе «Казань Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед сегодняшним матчем ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице, а подопечные Леонида Слуцкого занимают девятую строчку.