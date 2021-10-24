Агент прогнозирует возвращение Магнуссона после Нового года

Магнус Магнуссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, прокомментировал ход восстановления футболиста после травмы.

Не так давно главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий уведомил, что исландский защитник спустя месяц может присоединиться к частичным тренировкам с общей группой игроков команды.

«Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хёрдур сыграет уже после Нового года», - передаёт слова агента Sport24.

Как известно, из-за разрыва ахиллова сухожилия исландец не провёл в текущем сезоне пока ни одного матча.

Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Он был куплен у «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро.