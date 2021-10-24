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Агент прогнозирует возвращение Магнуссона после Нового года

24 Октября 2021 • 12:01 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
30.10 14:00

Магнус Магнуссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, прокомментировал ход восстановления футболиста после травмы.

Не так давно главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий уведомил, что исландский защитник спустя месяц может присоединиться к частичным тренировкам с общей группой игроков команды.

«Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хёрдур сыграет уже после Нового года», - передаёт слова агента Sport24.

Как известно, из-за разрыва ахиллова сухожилия исландец не провёл в текущем сезоне пока ни одного матча.

Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Он был куплен у «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хёрдур Магнуссон
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