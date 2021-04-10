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Черевченко: «Желание выиграть у ребят было огромное»

10 Апреля 2021, 16:26,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с «Тамбовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра получилась непростой, почему в целом?

- О чем мы рассуждали с вами перед игрой, потому что «Тамбов» - очень симпатичная команда, выстроенная, знает, что делать на футбольном поле. Да, играет от обороны, но если команде это приносит пользу... Поле суховато, мяч быстро не ходил, а так к ребятам претензий нету, желание выиграть было огромное.

- По итогам первого тайма многие футболисты «Химок», практически все, были не очень довольны тем, что никак не удается забить. В раздевалке, если не секрет, что сказали после первого тайма?

- Ничего, сделали замену одну, поговорили с ребятами, направили их на то, что лучше должно быть для команды и победы. Они это выполняли и старались выполнять. Да, были ошибки, но футбола без ошибок не бывает.

- Сегодня был выдающийся по объему работы матч для Брайна Идову. Он постоянно подключался к атакам, смещался в центр, оказывался на одной линии с Конате, даже попал в перекладину. Это была такая установка персональная с вашей стороны?

- В современном футболе игроки должны действовать по всей бровке. Поэтому это не должно быть неожиданностью для игрока эта позиция.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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