Глушаков рассказал о своей травме

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о травме, которую получил по ходу сегодняшнего матча 25-го тура чемпионата России против «Тамбова».

«Была борьба, мяч лег на ногу не туда, куда надо. Из-за этого боковая связка сыграла. Пока сложно судить, завтра будет МРТ», - рассказал полузащитник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Поединок завершился минимальной победой «Химок» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Глушаков на 60-й минуте.

В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник сыграл 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После сегодняшней победы на счету подмосковного коллектива стало 38 баллов. Клуб поднялся на восьмое место в турнирной таблице, обогнав «Ростов».