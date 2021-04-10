Глушаков: «Завтра МРТ, проверим, посмотрим»

Лучший футболист матча «Химки» - «Тамбов» (1:0) Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос по состоянию здоровья. Что произошло в том эпизоде, что стало тому причиной?

- Была борьба, и мяч не туда, куда надо, лег мне на ногу. Из-за этого, наверное, боковая связка не туда сыграла. Завтра МРТ, проверим, посмотрим, а пока сложно что=то судить и говорить.

- Как оцениваете сегодняшний матч? Вы забили важный гол, решили таким образом задачу для «Химок» в этом сезоне. Как в целом игра сложилась?

- Задачу мы давно решили, но ест другие задачи личного и командного характера турнирная таблица плотная. От матча к матчу мы играем. Прежде всего, наверное, победы нужны команде. Чувство уверенности в победе и своих силах.