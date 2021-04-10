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Первушин: «Выход на замену Глушенкова предопределил результат»

10 Апреля 2021, 17:34,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (0:1).

- Проиграли в борьбе, поблагодарил ребят за игру, самоотдача на поле была, но не хватило качества, на которое рассчитывали, что будет. Поэтому такой результат, и у соперника есть внутренние резервы, чтобы при выходе на замену решить исход. Я считаю, что выход на замену Глушенкова предопределил результат.

- «Тамбов» стал увереннее смотреться в последних играх. Вы смогли найти особый подход к обновленному составу?

- Никакого особого подхода не было, просто ребята понимают, что просим мы от них. Самоотдача была и в первых турах, не хватало функциональных возможностей. Мы прекрасно понимали, что как только они их наберут, что-то будет получаться. Но мы это видим. К сожалению, нам не хватает положительных эмоций  от положительного результат. Чудес не бывает, поэтому постепенно идем. Думаю, где-то мы попытаемся набрать очки.

- Самый опасный игрок хозяев - Резиуан Мирзов. Как вы планировали его сдерживать? Удалось ли это в конечном счете?

- Я думаю, удалось. Несколько он там проходов совершил, но мы понимали, что надо закрывать бровку. Центральный полузащитник должен был закрывать центр. Резиуан отдавал назад эти передачи. Я думаю, с опекой Мирзова мы точно справились. К сожалению, с соперником Глушенковым мы не справились.

- В первом тайме показалось, что Бавин быстро разыгрывал все стандартные положения. Это была ваша установка или его импровизация?

- Мы хотели на этом поймать «Химки». К сожалению, не удалось. Мы понимали, что есть шанс давать мячи за спину, чтобы наши нападающие открывались. Этот эпизод, который был  первом тайме, надо посмотреть, что там было. По большому счету, мы просили, чтобы были взаимодействия с нападающим, поэтому там Юра так и играл.

- В команде «Химки» много игроков, которые раньше прошли через «Тамбов», не только игроков, но и сотрудники. Успели с ними пообщаться?

- Успел, поблагодарил за игру, поздравил, мне нравится, как играют «Химки», мне нравится их прогресс. Я рад за ребят, потому что и Филин летом оставил команду, и Конате, и Себаи, и Кухарчук, и Михаил Тихонов, и сотрудники медицинского штаба. Всегда радостно встретиться со старыми друзьями, который очень хороший отрезок жизни прошли.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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