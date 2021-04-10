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Первушин: «Мне приятно смотреть, как играют «Химки»

10 Апреля 2021, 14:03,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вас устроит любой результат, который даст очки. На что рассчитываете по игре?

- Сейчас «Химки» играют в такой искрометный футбол, им нечего терять. Я поздравляю эту команду, очень много знакомых, очень много ребят, которые прошли через футбольный клуб «Тамбов», я за них очень рад. Мне приятно смотреть, как играет команда. Может быть, где мы были на их месте в прошлом сезоне. Мы с ними соперничали еще в ФНЛ, поэтому я очень рад за ребят, которые играли, которых я знаю.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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