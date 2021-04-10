Черевченко: «Сегодняшний матч доказал, что «Тамбов» заряжен на победу»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Тамбовом» (1:0).

- Как я и говорил перед игрой, отвечая на вопрос, что легко сегодня не будет, потому что «Тамбов» просто так очки не раздает ни одной команде. Поэтому мы смотрели игру с ЦСКА, и сегодняшний матч это доказал, что команда выстроенная и здорово играет в обороне, знает, что делать на футбольном поле и заряжена на победу.

- Два выхода один в ноль и два свистка арбитра. Есть ли у вас вопросы к главному арбитру по этому поводу?

- У меня к арбитрам никогда нет вопросов.

- Что с Денисом Глушаковым?

- Доктора сказали, что что-то с боковой связкой. Не надрыв, не разрыв, может быть, растяжение.

- Под слухами об интересе «Кайрата» есть ли правда?

- Нет. Я главный тренер «Химок».

- Нет ли претензий к самоотдаче команды в первом тайме? Как оцените игру Максима Глушенкова?

- К самоотдаче нет, были ошибки, но футбол без ошибок не бывает. Плюс поле не позволяло играть в быстрый футбол. Мяч медленно катался по полю. Глушенков? Претензий по самоотдаче к игрокам нет.

- С чем связана замена Ильи Кухарчука во время перерыва?

- Замена? Так решили поменять, потому что Глушенков уже набрал нормальную форму, физически готов. Мы знаем, что очень хороший игрок, и сегодняшний матч доказал, что есть уровень.