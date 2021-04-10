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Глушаков травмировал колено в матче с «Тамбовом»

10 Апреля 2021, 15:57,

В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги подмосковные «Химки» принимали «Тамбов». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

В концовке поединка полузащитник Денис Глушаков получил травму правого колена в столкновении с хавбеком гостей Юрием Бавиным. Денис не смог продолжить встречу и покинул поле на 84-й минуте. Вместо него появился Илья Камышев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Химки» набрали 38 баллов и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Тамбов» (13) по-прежнему занимает последнюю позицию.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Денис Глушаков, Тамбов
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