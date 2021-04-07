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Рыжиков будет тренировать «Красаву»

07 Апреля 2021, 20:32,

Клуб «Красава», который создаёт блоггер Евгений Савин, получил главного тренера. Им стал экс-голкипер «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова» Сергей Рыжиков.

- Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино, - написал Савин в «Инстаграме».

Команда «Красава» будет комплектоваться игроками, которые не подошли другим клубам.

Рыжикову 40 лет, месяц назад он покинул «Тамбов», в котором сложная финансовая ситуация. В своей карьере один из самых известных вратарей России дважды выигрывал РПЛ, также два раза выигрывал Кубок и однажды Суперкубок.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сергей Рыжиков, Евгений Савин, Красава
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