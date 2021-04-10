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Черевченко: «С «Тамбовом» ни одной команде не будет легко»

10 Апреля 2021, 14:01,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в случае победы над «Тамбовом» «Химки» досрочно обеспечат себе сохранение прописки в элите. Можно ли говорить, что это основная задача на сегодня, основной мотивационный фактор? Или просто хочется победить и показать хороший футбол?

- Как изначально было сказано, задача - остаться в Премьер-лиге. Можно сказать, что мы ее на 99% выполнили. Сейчас надо играть только на победу, радовать болельщиков. К тому же скажу, что по последней игре с ЦСКА «Тамбов» очень прилично сыграл. С «Тамбовом» ни одной команде не будет легко. Там есть футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге. Я считаю, что матч будет тяжелым.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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