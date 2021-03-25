Спасение клуба было ошибкой: История «Тамбова» и тотализатора

Если с точки зрения футбола Премьер-лига ушла на перерыв, то вот скандалы продолжают появляться. В среду появилась информация, что футболистов «Тамбова» подозревают в обеспечении нужного результата для получения денежных средств через букмекеров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Фабулу дела пересказывать нет смысла, все уже об этом слышали. Если вкратце, то двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках, причём в матчах, где они принимали участие. Сама история настолько банальна, что в ней нет ничего интересного. Даже примерно понятно, чем всё закончится. Обоих отстранят от футбола, может, даже привлекут к ответственности. Их фамилии, которые мало кто знал до сегодняшнего дня, также быстро и забудут. Повторюсь, этот сюжет понятен.

Интереснее другое. Разве кто-то этому удивлён? Игроков в «Тамбов» набирали почти в буквальном смысле по объявлению – с миру по нитке хоть кого-то. Все же помнят, что это делалось в последний момент. Финансированием клуб никто не обеспечил, ведь долги по зарплатам продолжают расти. То есть игроков, не имеющих за плечами заработанных миллионов, заставляют выходить почти за бесплатно. Так чему удивляться?

О том, что появятся разные истории с обеспечением результата, многие говорили, как только стало понятно, что «Тамбов» продолжит играть, и в каком составе. Этого ждали многие, но почему-то в РФС и руководстве Премьер-лиги этим не озаботились. В итоге ожидаемое произошло. Я бы даже сказал, что верняк зашёл.

Можно ли было этого избежать? Конечно. Например, можно было обязать «Тамбов» не набирать футболистов откуда попало, а обязать выступать молодёжным составом. У юношей хотя бы была мотивация блеснуть, чтобы получить контракт в клубе, который платит. Все же помнят, как примерно в такой ситуации оказалась «Томь». Сибиряки вторую часть сезона провели молодёжью, дав ребятам шанс показать себя. Вратарь той команды Александр Мелихов позже играл за молодёжную сборную России, а сейчас ждёт шанса в запасе «Ахмата». Судьбу же форварда той «Томи» Александра Соболева сегодня знают все. Из той ситуации удалось вынести хоть что-то хорошее. Будет ли толк из нынешнего «Тамбова»? Едва ли… Ведь даже молодые игроки в такой атмосфере и обстановке вряд ли могут развиваться.

Форма «Тамбова» показывает, что и целостности чемпионата никакой сохранить не удалось. Просто теперь в каждом туре есть абсолютно проходная игра, где заранее всё понятно. В четырёх прошедших матчах Премьер-лиги этот собранный «Тамбов» не набрал ни одного очка, а разница забитых и пропущенных мячей составила 1:14. А если добавить ещё поединок против «Локомотива» в кубке России, то выйдет 1:17. Так в чём целостность турниров? «Тамбов» – это поставщик очков, вот в ближайшем туре «волки» помогут Ивице Оличу ударно дебютировать на посту главного тренера ЦСКА.

Всем очевидно, что искусственное сохранение «Тамбова» стало ошибкой. Более того, теперь уже понятно, что и скандала избежать не удалось. И большой вопрос, что было бы лучше для имиджа нашей Премьер-лиги: снятие команды или игра футболистов на тотализаторе. Теперь просто остаётся считать тур до окончания сезона и надеяться, что «волки» не отчебучат ещё чего-нибудь подобного. По сути, клуб умрёт летом, это ни для кого не секрет, так что и стараться быть приличным не надо.

Андрей Центров