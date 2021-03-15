Рыжиков: «Всё банально просто - устал от лжи и решил больше это не терпеть и уйти»

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15 Марта 2021, 21:46,
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Экс-вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в эфире канала «Матч Премьер» ответил на вопросы о причине ухода из команды.
- Где мы вас застали?
- Я дома в Казани.
- Почему вы ушли из «Тамбова»?
- Все банально просто - устал от лжи и решил больше это не терпеть и уйти.
- Как выглядит это формально? Вы подошли к руководству?
- Формально? Я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю свою трудовую деятельность по статье 142 Трудового кодекса о невыплате зарплаты в течение двух и более месяцев.
- Вы сейчас следите за тем, что происходит с «Тамбовом»?
- Я на связи с тренером вратарем. Вроде сегодня должны были быть какие-то перечисления. Вроде и были они, но у меня карточка, наверное, заржавела, нужно ее активировать. Завтра пойдем разбираться.
- Какое последнее перечисление вы получали от тамбовчан?
- Где-то в конце января я получил 22 тысячи рублей. Я понял, что всё не тогда, а когда нам перед «Ротором» сказали, что деньги будут в четверг, а деньги пришли только сегодня. И я не знаю, пришли они или нет. Перед «Ротором» это было 22 февраля. А сегодня 15 марта.
- Ради чего играет «Тамбов»?
- Там ребята такие собрались неплохие. И главный тренер сможет собрать из них команду. Правда, к какому туру они начнут набирать очки… Но я верю в них и болею и желаю всем удачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков