«Сочи» забил пять мячей в ворота «Тамбова»

|
19 Марта 2021, 20:55,
|
|
Завершал 23-й тур РПЛ матч «Сочи» против «Тамбова». Аутсайдеры продержались только тайм и даже проводили неплохие атаки, но сегодня не смогли забить. На 45-й минуте Антон Заболотный открыл счет ударом головой, выиграв борьбу у опекунов. После перерыва форвард едва не удвоил счет, но это удалось Антону Терехову после грубой ошибки голкипера гостей. В концовке «Тамбов» рассыпался, Александр Руденко сделал счет разгромным, а Заболотный и Максим Барсов сделали результат 5:0.
«Сочи» догнал «Локомотив» и ЦСКА на третьем месте.
Протокол игры
|(1:0) Заболотный Антон 45'
|(2:0) Терехов Сергей 55'
|(3:0) Руденко Александр Александрович 74'
|(4:0) Заболотный Антон 80'
|(5:0) Барсов Максим 90'
Заболотный Николай • Мевля Миха • 62'Миладинович Иван • Новосельцев Иван 26' 78' ( Прохин Данила ( 78') • Заика Кирилл • Нобоа Кристиан • Юсупов Артур • Цаллагов Ибрагим 84' ( Барсов Максим ( 84') • Терехов Сергей 78' ( Набиуллин Эльмир ( 78') • Жоаозиньо Рамос 13' ( Руденко Александр Александрович ( 13') • Заболотный Антон 31' 84' ( Пруцев Данил ( 84')
Запасные: Дуганджич Марко • Джанаев Сослан • Варданян Эрик • Маммана Эмануэль • Адамов Денис
Сямук Родион • Кайков Денис • Шахов Виталий • 2'Денисов Александр • Васиев Фархад 46' ( Терехов Антон ( 46') • Герман Дмитрий • Карп Кэтэлин 82' ( Кабахидзе Владимир ( 82') • Бавин Юрий • Карапузов Владислав 69' ( Архипов Артём ( 69') • Климов Кирилл 12' 69' ( Чабанов Евгений ( 69') • Алиев Азер
Запасные: Мартынов Илья • Аванесян Тигран • Дроздов Никита • Минаев Роман • Ахмаев Саид-Али • Сычёв Виталий
19 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сочи, Тамбов