«Сочи» забил пять мячей в ворота «Тамбова»

Завершал 23-й тур РПЛ матч «Сочи» против «Тамбова». Аутсайдеры продержались только тайм и даже проводили неплохие атаки, но сегодня не смогли забить. На 45-й минуте Антон Заболотный открыл счет ударом головой, выиграв борьбу у опекунов. После перерыва форвард едва не удвоил счет, но это удалось Антону Терехову после грубой ошибки голкипера гостей. В концовке «Тамбов» рассыпался, Александр Руденко сделал счет разгромным, а Заболотный и Максим Барсов сделали результат 5:0.

«Сочи» догнал «Локомотив» и ЦСКА на третьем месте.