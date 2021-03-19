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«Сочи» забил пять мячей в ворота «Тамбова»

19 Марта 2021, 20:55,

Завершал 23-й тур РПЛ матч «Сочи» против «Тамбова». Аутсайдеры продержались только тайм и даже проводили неплохие атаки, но сегодня не смогли забить. На 45-й минуте Антон Заболотный открыл счет ударом головой, выиграв борьбу у опекунов. После перерыва форвард едва не удвоил счет, но это удалось Антону Терехову после грубой ошибки голкипера гостей. В концовке «Тамбов» рассыпался, Александр Руденко сделал счет разгромным, а Заболотный и Максим Барсов сделали результат 5:0.

«Сочи» догнал «Локомотив» и ЦСКА на третьем месте.

Протокол игры  
Сочи 5:0 Тамбов
(1:0) Заболотный Антон 45'    
(2:0) Терехов Сергей 55'    
(3:0) Руденко Александр Александрович 74'    
(4:0) Заболотный Антон 80'    
(5:0) Барсов Максим 90'    
Заболотный Николай Мевля Миха   62' Миладинович Иван Новосельцев Иван   26'   78' (Прохин Данила (   78') Заика Кирилл Нобоа Кристиан Юсупов Артур Цаллагов Ибрагим   84' (Барсов Максим (   84') Терехов Сергей   78' (Набиуллин Эльмир (   78') Жоаозиньо Рамос   13' (Руденко Александр Александрович (   13') Заболотный Антон   31'   84' (Пруцев Данил (   84')
Запасные: Дуганджич Марко Джанаев Сослан Варданян Эрик Маммана Эмануэль Адамов Денис
Сямук Родион Кайков Денис Шахов Виталий   2' Денисов Александр Васиев Фархад   46' (Терехов Антон (   46') Герман Дмитрий Карп Кэтэлин   82' (Кабахидзе Владимир (   82') Бавин Юрий Карапузов Владислав   69' (Архипов Артём (   69') Климов Кирилл   12'   69' (Чабанов Евгений (   69') Алиев Азер
Запасные: Мартынов Илья Аванесян Тигран Дроздов Никита Минаев Роман Ахмаев Саид-Али Сычёв Виталий
19 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Тамбов
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