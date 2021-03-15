Рыжиков склоняется к завершению карьеры

Экс-вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в эфире канала «Матч Премьер» ответил на вопрос о завершении карьеры.

- Мы вас увидим еще в воротах, или вы завершаете карьеру?

- Наверное, нужно сначала утрясти юридические вопросы с клубом, а потом я решу. Наверное, да, потому что четыре месяца без игры. Без тренировок и игровой практики в моем возрасте уже будет тяжело вернуться в карьеру футболиста.

- Мы вспоминаем ваши подвиги в Лиге чемпионов. Вы думали о проведении прощального матча в Казани или Шебекино?

- Нет, я об этом не думал, это будет излишнее. Прощальные матчи эти, я их недолюбливую. Какая я звезда, чтобы прощальный матч делать?

- Есть ли горечь от такого завершения блистательной карьеры?

- Если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей крайней командой, так получилось. Я познакомился с хорошими ребятами, узнал, что это такое, столкнулся с реалиями российского футбола, потому что «Рубин» - это был совсем другой мир. Я понял, что Самара и Тамбов мне показали проблемы российского футбола. Надеюсь, что после завершения карьеры я буду эти проблемы решать.