Рыжиков склоняется к завершению карьеры

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15 Марта 2021, 21:50,
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Экс-вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в эфире канала «Матч Премьер» ответил на вопрос о завершении карьеры.
- Мы вас увидим еще в воротах, или вы завершаете карьеру?
- Наверное, нужно сначала утрясти юридические вопросы с клубом, а потом я решу. Наверное, да, потому что четыре месяца без игры. Без тренировок и игровой практики в моем возрасте уже будет тяжело вернуться в карьеру футболиста.
- Мы вспоминаем ваши подвиги в Лиге чемпионов. Вы думали о проведении прощального матча в Казани или Шебекино?
- Нет, я об этом не думал, это будет излишнее. Прощальные матчи эти, я их недолюбливую. Какая я звезда, чтобы прощальный матч делать?
- Есть ли горечь от такого завершения блистательной карьеры?
- Если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей крайней командой, так получилось. Я познакомился с хорошими ребятами, узнал, что это такое, столкнулся с реалиями российского футбола, потому что «Рубин» - это был совсем другой мир. Я понял, что Самара и Тамбов мне показали проблемы российского футбола. Надеюсь, что после завершения карьеры я буду эти проблемы решать.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков