Терехов: «Во всех матчах «Тамбова» была достаточно серьёзная борьба, и этот матч не стал исключением»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Тамбов» (5:0) Сергей Терехов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Не самый легкий матч был для вас.

- Никто легкого матча и не ожидал, мы знали, что «Тамбов» - достаточно организованная команда, мы смотрели их матчи, и во всех матчах была достаточно серьезная борьба, и этот матч не стал исключением.

- Очень много было стыков, борьба или все-таки поле?

- Нет, обе команды были настроены на победу, заряженность на борьбу с первых минут видна, поэтому много стыков было на поле.

- Какое сейчас настроение перед перерывом у команды «Сочи»? Это большая уверенность в том, что команда займет свое место в самой верхней части таблицы?

- Безусловно, мы рады, что участвуем в этой гонке, там 6-7 команд. Нам было очень важно сегодня победить, чтобы остаться в этой шестерке и продолжать борьбу за высокие места.