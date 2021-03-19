Первушин: «Где-то минут 60 выглядели достойно»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (0:5).

- Доволен первым таймом, хоть и пропустили, вторым. Где-то минут 60 выглядели достойно. Потом сказались травмы выбывших защитников. Васиева пришлось заменить в перерыве, и Шахова заменили минуте на 15-й. Здесь, конечно, у нас не хватало взаимодействий. Ребята немного другого уровня вышли, поэтому здесь все, в принципе, закономерно.

- Как команда отреагировала на этом отрезке на уход Сергея Рыжикова, насколько это сказалось?

- Сказалось и психологически тоже, потому что Сергей был лидером не только на поле, но и в раздевалке, но жизнь продолжается. Хоть у нас молодой вратарь пропустил в прошлом туре четыре, и сегодня пропустил пять, но достойно ребята выглядели, у них это дебют в Премьер-лиге, я их поздравил.

- Как удается мотивировать сейчас команду?

- Ребята в нашей команде собрались в нашей команде, которые хотят как-то заявить о себе, работают на свое будущее, только так.

- Могли бы вы отметить прогресс молодых игроков? Есть ли у них шансы заиграть позже в Премьер-лиге?

- Да. Я думаю, у Карапузова все шансы заиграть. Я думаю, с лета он начнет играть в «Динамо». Что касается Аванесяна, не хватает пока, у него пока идет процесс адаптации. Он очень талантливый парень. Для него это первый клуб после ЦСКА куда он пришел. Он еще привыкает к требованиям взрослого футбола, поэтому я думаю, что к следующей игре он уже выйдет на замену обязательно.