Бавин: «Будут игры, где будет другой «Тамбов»

Полузащитник «Тамбова» Юрий Бавин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:4).

- Когда счет 0:4, безусловно, это неприятно. После первого тайма было другое настроение. Настраивали себя на то, что сможем переломить игру и улучить свой момент. В принципе один-два момента создали, выбегали в контратаки, но реализовать их не смогли. Потом свои невынужденные ошибки привел к такому разгромному счету. Но мы голову не опускаем, этой команде три недели. Какой-то прогресс в обороне есть, в атаке нужно прибавлять. Вроде моменты появляются, но реализация немножко… да не то, что немножко, хромает. Какого-то хладнокровия и спокойствия не хватает. Будем исправлять и стараться, потому что понимали, что будет непросто. Но все равно проигрывать 0:4 - это удар по любому самолюбию, любого спортсмена.

Мы очень глубоко оборонялись, соперник нас очень глубоко загонял и очень долго владел мячом. Потом в момент, когда мы его перехватывали, получалось так, что наши нападающее тоже находились низко. Либо когда мы делали длинные передачи, у них не было поддержки, никто из глубины им не помогал. Поэтому сложно было, потому что при потере мяча «Краснодар» сразу вступал в борьбу и не давал голову поднять. А когда ты постоянно играешь длинными передачами и постоянно теряешь мяч, конечно, тяжело. Не хватило где-то хладнокровия, где-то мастерства немножко, чтобы успокоить игру, развернуть и дать тем же нападающим немного времени подышать, отдохнуть.

В этой тактике каждый знает, что делать. Стараемся делать свою работу. Понятно, что хочется быть всегда с мячом. Понятно, хочется контролировать его и переводить с фланга на фланг. Но бывают такие соперники, с которыми приходится играть немного по-другому. Мы это принимаем и к этому готовились. Но то, что не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и забить, это другой момент. Будем работать, ничего не остается.

Будут игры, где будет другой «Тамбов». Я думаю, это увидят болельщики. Опять же игра с «Ротором» была немножко другая, она была более открытой, там было больше свободных зон и у нас, и у них. Здесь «Краснодар» - команда, которая больше владеет мячом и находит свободные зоны. Это чревато пропущенными мячами, поэтому здесь сыграли в более оборонительной тактике. В принципе, не так легко как кажется собрать футболистов и сказать им, что мы будем играть в атаку. Здесь есть моменты. У кого-то физическая подготовка не на самом высоком уровне, он мог не полностью сборы пройти. У кого-то там травмы различные. И сейчас получились из-за того, что формы физической не хватает.

Мы стараемся играть на наших сильных качествах, обороняться и выбегать в быстрые контратаки. Если взять три игры, я думаю, что раз 6-7-8 мы хорошо выбегали, но не доводили до гола все это. Надо доводить до гола, тогда и соперник начнет нервничать и будет немного по-другому играть. А так получается, что с психологической точки зрения все спокойно с нами играют, это им помогает. Но и мы тоже спокойно играем. Посмотрим, я уверен, что в каждой игре «Тамбов» будет стараться набирать очки. По крайней мере, за самоотдачу и желание нас не будет в чем упрекнуть.

Вся команда строится на хорошем коллективе здесь, отличный тренерский штаб, административный. Я чувствую себя здесь хорошо, играю, стараюсь помогать тем, чем могу, своим каким-то опытом. Пока этого мало. Надо добавлять и мне, и моим партнерам. Надеюсь, в следующих матчах буду играть на уровень выше.