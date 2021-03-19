Федотов: «Футбол как раз в простоте, а в простоте кроется красота»

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19 Марта 2021, 22:21,
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Тамбовом» (5:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Много было эпизодов, когда футболисты «Сочи» пытались играть сегодня красиво. Это определенная установка?
- Установка только одна - получать удовольствие, выполнять тренерскую установку. Но импровизацию никто не отменял. Футбол как раз в простоте, а в простоте кроется красота. Очень красивые возникают голы, когда делается все правильно, правильное движение общее и командное, тогда и голы. Они, как правило, тогда очень красивые.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сочи, Владимир Федотов