Глушаков принёс «Химкам» победу, а «Тамбову» - седьмое поражение подряд

Двадцать пятый тур чемпионат России стартовал матчем «Химки» - «Тамбов».

Продолжаются мучения распадающегося на глазах «Тамбова». На 99% руководство уверено, что команда прекратит существование по завершению сезона, а пока «волки» переписывают антирекорды для весенней части сезона. После паузы у «Тамбова» шесть поражений за шесть матчей с общим счётом 2:19. Последнее место в РПЛ, без шансов на спасение. Но есть и положительные моменты - против ЦСКА «Тамбов» смотрелся боевито.

Но «Химки» в нынешнем их состоянии соперник даже опаснее, чем ЦСКА с Оличем. Команда Игоря Черевченко не проигрывала в РПЛ четыре месяца, выдав серию от «Зенита» до «Зенита». И только после прошлого тура подмосковная команда уступила действующему чемпиону по результатам за последние 15 матчей. Начало новой беспроигрышной серии домашним матчем против «Тамбова» - самое то.

Черевченко естественно бросил в бой основные силы: Глушаков, Кухарчук, Мирзов и Конате, а Сергей Первушин опять изощрялся, собирая состав из того, что было. И «Тамбов» даже создал первый в матче момент, но Архипов отмахнулся от защитника, прежде чем создать себе выход один на один. Далее «Химки» мяч себе забрали и принялись планомерно подбираться к воротам Сычёва. Конате мог открыть счёт после подачи от угла поля. Без сопротивления пробил Мохамед, голкипер даже не прыгнул, но мяч просто не попал в створ.

Показалось, что это корнер раззадорит «Химки», но нет. Команда Червеченко атаковала очень медленно, до конца первого тайма создав только один момент. Кухарчук с правого края прибежал к штрафной площади и диагональю нашёл Идову. Брайан пробил хорошо, Сычёв опять же не спасал, но в этот раз мяч врезался в перекладину. На вторую половину матча Глушенков вышел вместо Кухарчука, пополнив «спартаковские» ряды в «Химках». Как раз они и сыграли.

На исходе часа игры Мирзов подкрался к штрафной площади и пробил в соперника, далее мяч отскочил на Глушакова и Денис тоже пробил в защитника, но затем сам же сферу подхватил и со второй попытки уже пробил голкипера - 1:0.

«Химки» и далее владели преимуществом, но ударам катастрофически не хватало точности, а гол Глушенкова не засчитали из-за офсайда. У «Тамбова» просто не хватало сил и класса, чтобы достойно ответить. В итоге, минимальная победа химчан, позволившая им вернуться на мажорный лад после поражения от «Зенита». Команда Игоря Черевченко поднимается на восьмую строчку, а «Тамбов» остаётся последним, тут без сюрпризов.