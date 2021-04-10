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Глушаков принёс «Химкам» победу, а «Тамбову» - седьмое поражение подряд

10 Апреля 2021, 15:53,

Двадцать пятый тур чемпионат России стартовал матчем «Химки» - «Тамбов».

Протокол игры  
Химки 1:0 Тамбов
(1:0) Глушаков Денис 60'    
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Глушаков Денис   83' (Камышев Илья (   83') Дагерстол Филип Идову Брайн Кухарчук Илья   46' (Глушенков Максим (   46') Конате Мохамед II   80' (Себаи Сенин (   80') Мирзов Резиуан   90' (Корян Аршак (   90')
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Логашов Арсений Жумабеков Максим Трошечкин Александр Могилевец Павел Алиев Камран
Сычёв Виталий Карапузов Владислав Мартынов Илья Шахов Виталий Денисов Александр Алиев Азер Терехов Антон   57' (Дроздов Никита (   57') Бавин Юрий Кабахидзе Владимир Климов Кирилл   75' (Ахмаев Саид-Али (   75') Архипов Артём   6'   67' (Минаев Роман (   67')
Запасные: Гигашвили Зураб Аванесян Тигран Чабанов Евгений Кайков Денис Герман Дмитрий Сямук Родион Еркин Александр
10 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Продолжаются мучения распадающегося на глазах «Тамбова». На 99% руководство уверено, что команда прекратит существование по завершению сезона, а пока «волки» переписывают антирекорды для весенней части сезона. После паузы у «Тамбова» шесть поражений за шесть матчей с общим счётом 2:19. Последнее место в РПЛ, без шансов на спасение. Но есть и положительные моменты - против ЦСКА «Тамбов» смотрелся боевито.

Но «Химки» в нынешнем их состоянии соперник даже опаснее, чем ЦСКА с Оличем. Команда Игоря Черевченко не проигрывала в РПЛ четыре месяца, выдав серию от «Зенита» до «Зенита». И только после прошлого тура подмосковная команда уступила действующему чемпиону по результатам за последние 15 матчей. Начало новой беспроигрышной серии домашним матчем против «Тамбова» - самое то.

Черевченко естественно бросил в бой основные силы: Глушаков, Кухарчук, Мирзов и Конате, а Сергей Первушин опять изощрялся, собирая состав из того, что было. И «Тамбов» даже создал первый в матче момент, но Архипов отмахнулся от защитника, прежде чем создать себе выход один на один. Далее «Химки» мяч себе забрали и принялись планомерно подбираться к воротам Сычёва. Конате мог открыть счёт после подачи от угла поля. Без сопротивления пробил Мохамед, голкипер даже не прыгнул, но мяч просто не попал в створ.

Показалось, что это корнер раззадорит «Химки», но нет. Команда Червеченко атаковала очень медленно, до конца первого тайма создав только один момент. Кухарчук с правого края прибежал к штрафной площади и диагональю нашёл Идову. Брайан пробил хорошо, Сычёв опять же не спасал, но в этот раз мяч врезался в перекладину. На вторую половину матча Глушенков вышел вместо Кухарчука, пополнив «спартаковские» ряды в «Химках». Как раз они и сыграли.

На исходе часа игры Мирзов подкрался к штрафной площади и пробил в соперника, далее мяч отскочил на Глушакова и Денис тоже пробил в защитника, но затем сам же сферу подхватил и со второй попытки уже пробил голкипера - 1:0.

«Химки» и далее владели преимуществом, но ударам катастрофически не хватало точности, а гол Глушенкова не засчитали из-за офсайда. У «Тамбова» просто не хватало сил и класса, чтобы достойно ответить. В итоге, минимальная победа химчан, позволившая им вернуться на мажорный лад после поражения от «Зенита». Команда Игоря Черевченко поднимается на восьмую строчку, а «Тамбов» остаётся последним, тут без сюрпризов.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Химки, Тамбов
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