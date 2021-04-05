Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тамбов» вернул к тренировкам подозреваемых в ставках игроков

05 Апреля 2021, 13:43,

Футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, которых подозревают в ставках на матчи своей команды, возобновили тренировки. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что игроки был отстранены от работы с тамбовским коллективом 25-го марта. Еркина и Германа подозревают в ставках на матчи чемпионата России против «Краснодара» и «Сочи». В этих играх «Тамбов» потерпел разгромные поражения со счетом 0:4 и 0:5 соответственно.

После 24-х туров команда, набрав всего 13 очков, замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Следующий матч «Тамбов» проведет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится десятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Александр Еркин, Дмитрий Герман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола