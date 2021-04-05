«Тамбов» вернул к тренировкам подозреваемых в ставках игроков

Футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, которых подозревают в ставках на матчи своей команды, возобновили тренировки. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что игроки был отстранены от работы с тамбовским коллективом 25-го марта. Еркина и Германа подозревают в ставках на матчи чемпионата России против «Краснодара» и «Сочи». В этих играх «Тамбов» потерпел разгромные поражения со счетом 0:4 и 0:5 соответственно.

После 24-х туров команда, набрав всего 13 очков, замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Следующий матч «Тамбов» проведет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится десятого апреля.