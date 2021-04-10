Талалаев лаконично ответил на вопросы перед матчем

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- За шесть туров до конца чемпионата ваша команда находится в 11 очках от еврокубковой четверки и в 14 очках от зоны стыковых матчей. Вероятность попадания туда и туда стремится к нулю. Как вам и вашей команде находить мотивацию на заключительную часть чемпионата, какое значение вы как главный тренер команды придаете оставшимся матчам, возможно через них будете готовиться к борьбе за Кубок России?

- Да.

- Из-за перебора желтых карточек пропускает матч Антон Швец, до этого появлявшийся в стартовом составе в каждой встрече весенней части чемпионата и Кубка страны. Каким образом будете перестраивать игру без одного из ключевых полузащитников команды?

- Поставим другого игрока на его место.

- В недавнем интервью вы сказали журналистам, что «у нас есть договоренность, что чеченская молодежь будет получать больше игрового времени, чем раньше». Сегодня же на игру с первых минут вы выпускаете, по сути, лучшие силы вашей команды. Получается, слукавили, или время доверять молодежи еще не настало?

- Я не сказал, что они будут играть полный матч, я сказал, что они будут получать больше игрового времени, именно так и будет. Футболисты знают, что то, что мы говорим, всегда соответствует.