Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Талалаев лаконично ответил на вопросы перед матчем

10 Апреля 2021, 16:37,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- За шесть туров до конца чемпионата ваша команда находится в 11 очках от еврокубковой четверки и в 14 очках от зоны стыковых матчей. Вероятность попадания туда и туда стремится к нулю. Как вам и вашей команде находить мотивацию на заключительную часть чемпионата, какое значение вы как главный тренер команды придаете оставшимся матчам, возможно через них будете готовиться к борьбе за Кубок России?

- Да.

- Из-за перебора желтых карточек пропускает матч Антон Швец, до этого появлявшийся в стартовом составе в каждой встрече весенней части чемпионата и Кубка страны. Каким образом будете перестраивать игру без одного из ключевых полузащитников команды?

- Поставим другого игрока на его место.

- В недавнем интервью вы сказали журналистам, что «у нас есть договоренность, что чеченская молодежь будет получать больше игрового времени, чем раньше». Сегодня же на игру с первых минут вы выпускаете, по сути, лучшие силы вашей команды. Получается, слукавили, или время доверять молодежи еще не настало?

- Я не сказал, что они будут играть полный матч, я сказал, что они будут получать больше игрового времени, именно так и будет. Футболисты знают, что то, что мы говорим, всегда соответствует.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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