Первушин: «Игроки начали получать удовольствие от футбола хотя бы в тренировочном процессе»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча с «Химками» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Могли бы сыграть получше, но по самоотдаче претензий к ребятам нет никаких. Если так будем играть, то, я думаю, где-то нам должно подфартить.

- Кого можете выделить в составе своей команды, какие компоненты вас сегодня порадовали в игре «Тамбова»?

- Может быть, в обороне неплохо, сейчас не могу по горячим следам сказать, потому что все-таки хотелось, чтобы было быстрых атак побольше, это раз. Во-вторых, хотелось, чтобы в переходных фазах мы действовали поувереннее, потому что очень много мячей теряем, а когда мы выходим как раз в оборону после отбора… и самое главное, чтобы не терять мячи после отбора, потому что сразу идет контратака соперника, и уже тяжело.

- В целом создается впечатление, что «Тамбов» действительно по чуть-чуть прибавляет, и игра против ЦСКА дала много ответов на эти вопросы, и сегодня против «Химок». Команда потихонечку склеивается, сбивается. Следующим соперникам будет еще сложнее?

- Тут такая игра будет… будем стараться, во всяком случае, если вы это отмечаете, то мы заметили это уже давно, потому что все упражнения, которые мы предлагаем футболистам, если вначале они вообще не шли, то сейчас они получаются, то мы видим, что они начали получать удовольствие от футбола хотя бы в тренировочном процессе.