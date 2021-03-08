Смолов рассказал, кому посвящает гол в ворота «Арсенала»

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08 Марта 2021, 16:31,
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, кому посвящает гол в ворота тульского «Арсенала» (3:0).
«Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!» - сказал российский футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».
Это первый гол для Смолова с сентября. Несколько месяцев Фёдор пропустил из-за травмы.
31-летний Смолов сыграл тринадцать матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Фёдора с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.
После двадцати одного тура «Локомотив» занимает седьмое место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов