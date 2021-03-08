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Смолов рассказал, кому посвящает гол в ворота «Арсенала»

08 Марта 2021, 16:31,

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал, кому посвящает гол в ворота тульского «Арсенала» (3:0).

«Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!» - сказал российский футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Это первый гол для Смолова с сентября. Несколько месяцев Фёдор пропустил из-за травмы.

31-летний Смолов сыграл тринадцать матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Фёдора с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

После двадцати одного тура «Локомотив» занимает седьмое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
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