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Гилерме прокомментировал победу над «Арсеналом»

09 Марта 2021, 08:32,

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями после поединка 21-го тура Премьер-лиги против тульского «Арсенала». Москвичи отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

«Третья победа подряд. Благодарю всех за поддержку. Продолжаем», - написал вратарь в своем «Инстаграме».

Маринато провел в нынешнем сезоне чемпионата России 18 поединков, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

По итогам 21-го тура «Локомотив» набрал 34 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет на своем поле против «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Маринато Гилерме
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