Сёмин спокойно отнёсся к критике Широкова

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал начинать словесную игру с экс-игроком Романом Широковым, который обвинил известного специалист в том, что он никого не вырастил, добавив, что Алексей Миранчук играл еще до Сёмина.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать. Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все», - заявил Сёмин Sport24.

Сёмину 73 года, из которых 38 он посвятил тренерской работе, возглавляя «Локомотив», сборную России, динамовцев Москвы и Киева, а также другие команды. В качестве тренера Юрий Сёмин завоевал 12 трофеев с «железнодорожниками» и два - с киевским «Динамо».