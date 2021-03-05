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Сёмин спокойно отнёсся к критике Широкова

05 Марта 2021, 14:19,

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал начинать словесную игру с экс-игроком Романом Широковым, который обвинил известного специалист в том, что он никого не вырастил, добавив, что Алексей Миранчук играл еще до Сёмина.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать. Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все», - заявил Сёмин Sport24.

Сёмину 73 года, из которых 38 он посвятил тренерской работе, возглавляя «Локомотив», сборную России, динамовцев Москвы и Киева, а также другие команды. В качестве тренера Юрий Сёмин завоевал 12 трофеев с «железнодорожниками» и два - с киевским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Роман Широков
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Комментарии (1)
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0
только не мясо!!!
05 Марта 2021, 15:28

Ну и правильно... Кто Сёмин, и кто широков, и в футболе, и по жизни...

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