Сёмин спокойно отнёсся к критике Широкова

|
05 Марта 2021, 14:19,
|
|
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал начинать словесную игру с экс-игроком Романом Широковым, который обвинил известного специалист в том, что он никого не вырастил, добавив, что Алексей Миранчук играл еще до Сёмина.
«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать. Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все», - заявил Сёмин Sport24.
Сёмину 73 года, из которых 38 он посвятил тренерской работе, возглавляя «Локомотив», сборную России, динамовцев Москвы и Киева, а также другие команды. В качестве тренера Юрий Сёмин завоевал 12 трофеев с «железнодорожниками» и два - с киевским «Динамо».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Роман Широков
Ну и правильно... Кто Сёмин, и кто широков, и в футболе, и по жизни...