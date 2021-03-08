Они вернулись триумфально: Смолов и Баринов сделали для «Локомотива» разгром «Арсенала» в Туле

В Международный женский день первыми в чемпионате России сразились «Арсенал» и «Локомотив».

Выиграв московское дерби у ЦСКА, «Локомотив» поднял свои котировки. Пошли разговоры, что «железнодорожники» возобновляют борьбу за еврокубковую зону. Но для подтверждения больших намерений «красно-зелёным» нужны были ещё победы – как раз в таких матчах, как против тульского «Арсенала». Из-за ничьей «Уфы» в Екатеринбурге давно не побеждавшие в Премьер-лиге «канониры» опустились в зону вылета, поэтому для них матч с «путейцами» был не менее важен.

Большую часть первого тайма «Локомотив» провёл, владея мячом, но кое-какая острота возникала, наоборот, у ворот гостей. На девятой минуте Ткачёв дальним выстрелом с попал в перекладину. Чуть позже Гилерме привычно ошибся на выходе, но Кангва своим парашютом перекрутил мяч левее створа. В конце первого тайма чуть заставил понервничать хозяйских болельщиков Лисакович. Он пробивал на ближней штанге после передачи справа от Камано, однако этот выстрел заблокировал Григалава.

В первой половине второго тайма игру вёл «Арсенал». Но, опять же, «пушкарей» преследовал рок нереализации моментов. На 53-й минуте Кангва пробивал из центральной зоны, получив хороший пас слева от Ломовицкого, и от ноги Пабло мяч ушёл на угловой. После подачи корнера ударил головой Бурлак – немного выше створа. На 62-й минуте туляки оказались ещё ближе к забитому голу. Живоглядов на правом фланге возле своих ворот буквально подарил мяч Ломовицкому, который в ситуации рандеву с Гилерме выстрелил низом правее створа.

А дальше в игре случился перелом. «Локомотив» серьёзнее взялся за дело, «Арсенал» же отошёл назад. И здорово сработала замена от тренерского штаба гостей. Смолов вышел на 69-й минуте после травмы впервые ровно за четыре месяца и праздновал эффектный гол уже через две минуты. Федор показал хорошее мастерство, закинув мяч из-за пределов штрафной с левого полуфланга в дальнюю девятку.

0:1 – скользкий счёт, и «железнодорожники», как выяснилось, понимали это. Москвичи пошли вперёд, заработали угловой на правом фланге. Крыховяк навесил на ближнюю штангу, и Мухин скинул к лицевой на Смолова, который, в свою очередь, отдал в центр низом по диагонали на Мурило, сделавшего промежуточный результат 0:2.

Окончательная комбинация цифр на табло – 0:3. Баринов, залечивший разрыв крестов, тоже удачно вышел на замену, как и Смолов, но, в отличие от Фёдора, для Дмитрия это было не первое официальное появление на поле в 2021 году. Баринов снабдил тонким забросом Жемалетдинова, который спокойно разобрался с Нигматуллиным в центральной зоне.

«Локомотив» обратил в свою пользу не самым удобным образом складывавшийся матч, одержал вторую победу подряд, оторвался на три очка от «Краснодара» и догнал «Ростов». «Железнодорожникам» не помешало отсутствие на тренерской скамейке дисквалифицированного Марко Николича. Что до «Арсенала», то он утвердился на предпоследнем месте. Теперь у него в чемпионате семиматчевая серия без забитых голов и десятиматчевая без выигрышей. Кубковая победа «канониров» над «Зенитом» выглядит на этом фоне откровением. По окончании матча с «Локомотивом» игроки «Арсенала» подошли к фан-сектору и выслушали претензии от активных болельщиков.

Кирилл Иванцов