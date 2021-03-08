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Они вернулись триумфально: Смолов и Баринов сделали для «Локомотива» разгром «Арсенала» в Туле

08 Марта 2021, 15:52,

В Международный женский день первыми в чемпионате России сразились «Арсенал» и «Локомотив».

Протокол игры  
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
    71' Смолов Фёдор (0:1)
    75' Мурило Серкейра (0:2)
    85' Жемалетдинов Рифат (0:3)
Нигматуллин Артур Рассказов Николай   88' (Горбатенко Игорь (   88') Бурлак Тарас Григалава Гиа Бауэр Роберт   63' Костадинов Георги Чаушич Горан Ломовицкий Александр   89' (Хлусевич Даниил (   89') Кангва Эванс   79' (Джорджевич Лука (   79'   84') Ткачёв Сергей   49'   66' (Коновалов Игорь (   66') Луценко Евгений
Запасные: Громыко Валерий Ковалёв Юрий Кангва Кингс Шамов Егор Панченко Кирилл Сокол Артём Левашов Михаил Пантелеев Владислав
Гилерме Маринато Рыбчинский Дмитрий   8'   57' (Живоглядов Дмитрий (   57') Мурило Серкейра Кастро Пабло Рыбус Мацей   78' Мухин Максим   40'   87' (Магкеев Станислав (   87') Крыховяк Гжегож Куликов Даниил   52'   69' (Смолов Фёдор (   69') Жемалетдинов Рифат Камано Франсуа   86' (Титков Николай (   86') Лисакович Виталий   69' (Баринов Дмитрий (   69')
Запасные: Коченков Антон Лысцов Виталий Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Агеев Михаил Эдер Лопеш
08 марта. Стадион "Арсенал (Тула)".

Выиграв московское дерби у ЦСКА, «Локомотив» поднял свои котировки. Пошли разговоры, что «железнодорожники» возобновляют борьбу за еврокубковую зону. Но для подтверждения больших намерений «красно-зелёным» нужны были ещё победы – как раз в таких матчах, как против тульского «Арсенала». Из-за ничьей «Уфы» в Екатеринбурге давно не побеждавшие в Премьер-лиге «канониры» опустились в зону вылета, поэтому для них матч с «путейцами» был не менее важен.

Большую часть первого тайма «Локомотив» провёл, владея мячом, но кое-какая острота возникала, наоборот, у ворот гостей. На девятой минуте Ткачёв дальним выстрелом с попал в перекладину. Чуть позже Гилерме привычно ошибся на выходе, но Кангва своим парашютом перекрутил мяч левее створа. В конце первого тайма чуть заставил понервничать хозяйских болельщиков Лисакович. Он пробивал на ближней штанге после передачи справа от Камано, однако этот выстрел заблокировал Григалава.

В первой половине второго тайма игру вёл «Арсенал». Но, опять же, «пушкарей» преследовал рок нереализации моментов. На 53-й минуте Кангва пробивал из центральной зоны, получив хороший пас слева от Ломовицкого, и от ноги Пабло мяч ушёл на угловой. После подачи корнера ударил головой Бурлак – немного выше створа. На 62-й минуте туляки оказались ещё ближе к забитому голу. Живоглядов на правом фланге возле своих ворот буквально подарил мяч Ломовицкому, который в ситуации рандеву с Гилерме выстрелил низом правее створа.

А дальше в игре случился перелом. «Локомотив» серьёзнее взялся за дело, «Арсенал» же отошёл назад. И здорово сработала замена от тренерского штаба гостей. Смолов вышел на 69-й минуте после травмы впервые ровно за четыре месяца и праздновал эффектный гол уже через две минуты. Федор показал хорошее мастерство, закинув мяч из-за пределов штрафной с левого полуфланга в дальнюю девятку.

0:1 – скользкий счёт, и «железнодорожники», как выяснилось, понимали это. Москвичи пошли вперёд, заработали угловой на правом фланге. Крыховяк навесил на ближнюю штангу, и Мухин скинул к лицевой на Смолова, который, в свою очередь, отдал в центр низом по диагонали на Мурило, сделавшего промежуточный результат 0:2.

Окончательная комбинация цифр на табло – 0:3. Баринов, залечивший разрыв крестов, тоже удачно вышел на замену, как и Смолов, но, в отличие от Фёдора, для Дмитрия это было не первое официальное появление на поле в 2021 году. Баринов снабдил тонким забросом Жемалетдинова, который спокойно разобрался с Нигматуллиным в центральной зоне.

«Локомотив» обратил в свою пользу не самым удобным образом складывавшийся матч, одержал вторую победу подряд, оторвался на три очка от «Краснодара» и догнал «Ростов». «Железнодорожникам» не помешало отсутствие на тренерской скамейке дисквалифицированного Марко Николича. Что до «Арсенала», то он утвердился на предпоследнем месте. Теперь у него в чемпионате семиматчевая серия без забитых голов и десятиматчевая без выигрышей. Кубковая победа «канониров» над «Зенитом» выглядит на этом фоне откровением. По окончании матча с «Локомотивом» игроки «Арсенала» подошли к фан-сектору и выслушали претензии от активных болельщиков.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Локомотив Москва, Арсенал Тула, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 16:24

Браво.

0
nevr75
08 Марта 2021, 16:13

С Победой!!!!! Игра пока не ровная, отрезками, но результат отличный!!!!

2
Дарт Уилфред
08 Марта 2021, 16:04

Всех с победой. Наконец-то победили в Туле, да еще и с крупным счетом. Федя вышел и зарешал. Уже и до тройки всего 4 очка. А может и Рубин сегодня порадует.
П. С. женскую половину с праздником

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