Баринов: «У «Локомотива» новая тактика, которая даёт результат»

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о новой тактической схеме, которую прививает команде главный тренер Марко Николич.

«У нас новая тактика, и я могу сыграть на трех позициях в центре поля. Команда дает результат, тактика классная, а я вижу, что стал сильнее во всех компонентах», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 24-летний хавбек провел пять поединков, записав на свой счет один гол.

После 20 туров «Локомотив» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Николича проведет на выезде против тульского «Арсенала».