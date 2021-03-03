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Баринов: «У «Локомотива» новая тактика, которая даёт результат»

03 Марта 2021, 11:34,

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о новой тактической схеме, которую прививает команде главный тренер Марко Николич.

«У нас новая тактика, и я могу сыграть на трех позициях в центре поля. Команда дает результат, тактика классная, а я вижу, что стал сильнее во всех компонентах», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 24-летний хавбек провел пять поединков, записав на свой счет один гол.

После 20 туров «Локомотив» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Николича проведет на выезде против тульского «Арсенала».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Баринов
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