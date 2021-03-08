Парфёнов: «Не вспоминаем о прошлых матчах с «Локомотивом»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все, кто у нас есть в заявке, мы на каждого рассчитываем, график очень плотный, достаточно футболистов на карточках. Здесь у каждого будут игры, каждый будет ответственный за то, что происходит. Каждый будет отдаваться на все 100%.

- Перед матчем вспоминали, что Тула в последнее время дома очень здорово играет с «Локомотивом» и доставляет ему очень серьезные неприятности?

- Мы готовимся к сегодняшнему «Локомотиву» и не вспоминаем о том, что где-то когда-то было. Так же и прошлый матч, и матч в Питере. Будем двигаться от игры к игре.