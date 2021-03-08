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Парфёнов: «Не вспоминаем о прошлых матчах с «Локомотивом»

08 Марта 2021, 14:04,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все, кто  у нас есть в заявке, мы на каждого рассчитываем, график очень плотный, достаточно футболистов на карточках. Здесь у каждого будут игры, каждый будет ответственный за то, что происходит. Каждый будет отдаваться на все 100%.

- Перед матчем вспоминали, что Тула в последнее время дома очень здорово играет с «Локомотивом» и доставляет ему очень серьезные неприятности?

- Мы готовимся к сегодняшнему «Локомотиву» и не вспоминаем о том, что где-то когда-то было. Так же и прошлый матч, и матч в Питере. Будем двигаться от игры к игре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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