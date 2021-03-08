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Парфёнов – о поражении от «Локомотива»: «Виноваты все»

08 Марта 2021, 18:36,

Наставник тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в двадцать первом туре чемпионата России.

«Преимущество нужно подкреплять голами, надо забивать. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет», - сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Стоит отметить, что до 70-й минуты счёт открыт не был.

Подопечные Парфёнова набрали четырнадцать очков в двадцати одном матче российской Премьер-лиги и расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице. В субботу, тринадцатого марта, тульский клуб на своём поле примет московский ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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